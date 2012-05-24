Нардеп розказав, що криється за новим законом про реєстрацію громадян

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр Сочка.

Він нагадав, що 17 травня парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

«Цей закон може відкрити шлях для нових форм фальсифікації на майбутніх парламентських виборах», - сказав О.Сочка.

За його словами, закон зобов’язує людину реєструватися у місці її проживання. «Я цілком допускаю, що можуть бути створені команди, які будуть реєструватися одночасно у різних місцях, потім вони отримають можливість одночасно голосувати у різних місцях», - сказав він.

О.Сочка наголосив, що опозиція стурбована тим, що це відкриє шлях для фальсифікації.

Депутат нагадав, що цей закон передбачає, що українці в разі зміни місця проживання мають зареєструватися протягом 30 днів, а іноземці - протягом 10 днів.

О.Сочка наголосив, що вболівальники Євро-2012 тепер отримають «величезний подарунок», бо повинні будуть зареєструватися. «Замість того, щоб люди ходили на матчі, замість того, щоб вони насолоджувалися походами по визначних місцях, вони будуть змушені прийти до державного органу та вистояти чергу і пізнати, що таке українська бюрократія», - сказав він.

Крім того, наголосив він, при реєстрації необхідно сплатити державне мито, і це є додатковим способом влади заробити на людях. «Це достатньо серйозні гроші, які вирішила влада заробити як на іноземцях, так і на громадянах України», - заявив О.Сочка.