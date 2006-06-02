На місце Жовтяка вже є кілька кандидатів

Зараз вивчаються подання щодо кількох кандидатів на посаду голови Київської обласної державної адміністрації, повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО, відповідаючи на запитання, яку кандидатуру на цю посаду запропонував главі держави Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, на уточнююче запитання, які партії представляють ці кандидатури – СПУ чи БЮТ (як відомо, саме ці політичні сили на останніх виборах здобули перевагу в Київській області – УНІАН), І.ГЕРАЩЕНКО відповіла: «Насправді Президент України заявив про свою позицію, що він у призначенні голів ОДА не буде на перший план ставити питання партійності. Навпаки, це питання, яке відноситься до одного з останніх».

При цьому, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, головними моментами у прийнятті рішення щодо губернатора є авторитет людини, його професійні якості та менеджерські здібності.

Зазначивши, що «у нас немає пожиттєвих голів обласних державних адміністрацій», І.ГЕРАЩЕНКО сказала: «Позиція Президента така, що якщо вже підписано указ про звільнення – це є позиція Президента і його рішення, і його треба гідно приймати».

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Є.ЖОВТЯКА 24 травня. Причини звільнення в указі вказані не були.

Перед цим Кабінет міністрів зробив подання Президенту про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку Київської області”.

Є.ЖОВТЯК з цим категорично не погодився, наполягаючи на тому, що такого погіршення немає, більше того Київщина виборола перше місце серед областей України за підсумками першого кварталу цього року.

Він під час появи указу перебував на лікарняному після хірургічної операції.

Є.ЖОВТЯК подав позов до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію указу до розгляду справи по суті. Наступного дня цей же суд відмінив рішення про зупинення президентського указу за заявою Міністерства юстиції.

Сам Є.ЖОВТЯК наполягає на своєму конституційному праві оскаржувати рішення Президента про звільнення в суді загальної юрисдикції.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій Київщини проводять акцію протесту на захист Є.ЖОВТЯКА. Сам він закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.

Керівник Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК домовився зустрітися з Є.ЖОВТЯКОМ 2 червня, щоб підготувати матеріали для зустрічі останнього з В.ЮЩЕНКОМ.