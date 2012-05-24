Комуністи вважають, що мають бути дві державні мови
22:53, 24 травня 2012Політика
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Комуністи вважають, що в Україні мають бути дві державні мови – українська і російська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради член фракції КПУ Петро Цибенко.
За його словами, законопроект №9073 про засади державної мовної політики, «на превеликий жаль, не вирішує мовну проблему України». «Але цей законопроект - це крок вперед у правильному напрямку», - заявив П.Цибенко. Він зазначив, що фракція КПУ голосуватиме за даний законопроект.
В той же час член групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що група не голосуватиме за даний законопроект. Він підкреслив, що цей мовний законопроект спрямований на звуження використання української мови.
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