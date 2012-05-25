Яценюк думає, що події у ВР «благословив» Янукович

Намагання ввести в Україні другу державну мову є державним злочином, за який Президенту України Віктору Януковичу має бути оголошено імпічмент.

Про це заявив народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він наголосив, що персональну відповідальність за все, що відбувається в парламенті стосовно мовного питання, несе особисто Президент.

«Такої інституції, як Верховна Рада України, не існує, а тим більше, провладної більшості. Тому голосування за закон про введення другої державної мови – це пряма ініціатива і вказівка Президента Януковича», - переконаний А.Яценюк.

«Вважаю це державною зрадою і замахом на українську державність. Відповідно до ст. 111 Конституції України – це підстава для імпічменту Президента», - заявив лідер «Фронту Змін».

А.Яценюк наголосив, що Президент за останні два дні жодного разу не висловив своєї позиції щодо мовного закону: «Чи може в стінах українського парламенту розглядатися закон, який напряму суперечить статті 10 Конституції України».

«Те, що відбувається по відношенню до мовного закону, - не що інше, як спроба відтягнути увагу українців від головних проблем, які є сьогодні в державі: неймовірна корупція, безробіття, низькі заробітні плати та пенсії, знищена освіта і медицина, знищена демократія, політичні переслідування, ув’язнення Тимошенко і Луценка», - наголосив він.

На думку А.Яценюка, намагання ввести другу державну мову – це спроба Президента В.Януковича мобілізувати свій електорат напередодні виборів 2012 року, «які вони однозначно програють».

«Президент Янукович має чітко відповісти на питання – він Президент 20% українців, Президент Партії регіонів чи він Президент України», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

Як наголосив А.Яценюк, 24 травня опозиція заблокувала парламент і не дозволила ухвалити провладний закон про мови. «Це закон проти українців, незалежно від того, розмовляють вони українською чи російською мовою. Ми всі українці, ми шануємо і поважаємо нашу Конституцію і нашу мову», - додав А.Яценюк.

«Спроба Президента розколоти Україну не вдасться. Його спроба знищити українську державність, культуру та історію, українське сьогодення і майбутнє – не пройде. Ми не дамо можливості колоти і знищувати українську державу», - запевнив він.

«Президент очолив корупцію, він знищує українську державність, він забув, для чого його обирали на посаду Президента України. Ми як опозиція йому нагадаємо. За все, що сьогодні відбувається в Україні, йому треба буде відповідати», - заявив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про принципи мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».