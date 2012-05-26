ЗМІ: Януковичу таємно купили чотири броньовані «Мерседеси»

Автопарк Держуправління справами при президенті України поповнився чотирма броньованими Mercedes-Benz S-600 вартістю від 350 тис. до 500 тис. доларів кожний. Як стверджує Дзеркало тижня, відповідне розпорядження не було офіційно оприлюднене — його оголосили «інформацією з обмеженим доступом».

Кабмін зобов'язав митницю передати ДУС чотири конфіcкованних броньованих Mercedes-Benz S-600 Guard. Про це свідчить розпорядження уряду № 237-р від 2 квітня, текстом якого володіє видання.

Судячи з кузовних номерів, усі автомобілі 2008 року, в зв'язку з чим коштують вони набагато дешевше нових — від 350 тис. до 500 тис. доларів.

Журналісти спробували розібратися, чому текст розпорядження не тільки не був офіційно опублікований, але навіть не був «засвічений» його номер. Відповідь знайшлася швидко. На прохання ZN.UA надати текст розпорядження секретаріат Кабміну відповів відмовою, мотивувавши це тим, що «згідно із законодавством, текст розпорядження віднесений до категорії інформації з обмеженим доступом».

Оскільки подібні обмеження регулює Закон «Про доступ до публічної інформації», видання звернулося до фахівців.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко прокоментував відповідь Кабміну: «Текст цього розпорядження мав бути опублікований на сайті КМУ. До цього його зобов’язує п. 2 ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Але Кабінет міністрів постійно порушує зазначену норму, не оприлюднюючи більшості прийнятих ним актів. Відмова надати копії розпорядження видається необґрунтованою, оскільки інформація не може просто належати до категорії обмеженого доступу».

«Кабмін мусить пояснити, до якої з підкатегорій обмеженого доступу належить (службова, таємна) і чому. Якщо в розпорядженні і є якась службова інформація, то вона все-таки має бути оприлюднена з купюрами (наприклад, коли є підстави, модель авто може не зазначатися, тільки марка, можливе вилучення номерів кузова)», — зазначив юрист.