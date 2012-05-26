Путін закликав Медведєва їсти український сир

Президент Росії Володимир Путін закликав прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва їсти український сир.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«В.Путін закликав Дмитра Анатолійовича їсти український сир», - сказав М.Азаров.

«Дмитро Анатолійович, тобі подобається український сир», процитував слова російського президента М.Азаров, і додав, що це було сказано жартома.

«Я пообіцяв привезти наступного разу і сказав, що я їм тільки український сир, а імпортні сири ніколи не купую», - повідомив прем'єр-міністр України.

М.Азаров також зазначив, що В.Путін розпочав розмову з того, що як значно збільшився товарооборот між нашими країнами, що свідчить про глибоку взаємодію економік та бізнесів двох держав.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам постачати сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за підсумками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули в Україну для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три із семи українських заводів відновлюють постачання сиру в Росію. За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

18 травня прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва повідомила УНІАН, що чотири українські сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють постачання до Росії. «За підсумками лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію «Пирятинського сирзаводу», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометей», - сказала Л.Воропаєва.