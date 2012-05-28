Дружина Януковича роздала дипломи богословам (фото)
09:46, 28 травня 2012Політика
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У Луганську Людмила Янукович взяла участь у церемонії нагородження випускників Богословського університету
|Церемонія відбулася у соборі. Фото прес-служби Луганської ОДА
Згідно з повідомленням Л.Янукович вручила дипломи випускникам Луганського богословського університету.
|Людмила Янукович вручає дипломи богословам. Фото прес-служби Луганської ОДА
«Дуже приємно, що на Донбасі є такий навчальний заклад, де з року в рік ми бачимо все більше випускників – тих, хто прийняв рішення присвятити життя служінню Богові», – зазначила Л.Янукович.
Окрім дружини Президента, випускників привітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Остапенко, міський голова Луганська Сергій Кравченко, представники духівництва.
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