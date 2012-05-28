Дружина Януковича роздала дипломи богословам (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, церемонія нагородження відбулася вчора, 27 травня, у Свято-Володимирському кафедральному соборі.

Згідно з повідомленням Л.Янукович вручила дипломи випускникам Луганського богословського університету.

«Дуже приємно, що на Донбасі є такий навчальний заклад, де з року в рік ми бачимо все більше випускників – тих, хто прийняв рішення присвятити життя служінню Богові», – зазначила Л.Янукович.

Окрім дружини Президента, випускників привітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Остапенко, міський голова Луганська Сергій Кравченко, представники духівництва.