Дружина Януковича роздала дипломи богословам (фото)

09:46, 28 травня 2012
Політика
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У Луганську Людмила Янукович взяла участь у церемонії нагородження випускників Богословського університету  

Людмила Янукович. Фото прес-служби Луганської ОДА
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, церемонія нагородження відбулася вчора, 27 травня, у Свято-Володимирському кафедральному соборі.

Згідно з повідомленням Л.Янукович вручила дипломи випускникам Луганського богословського університету.

Людмила Янукович. Фото прес-служби Луганської ОДА

«Дуже приємно, що на Донбасі є такий навчальний заклад, де з року в рік ми бачимо все більше випускників – тих, хто прийняв рішення присвятити життя служінню Богові», – зазначила Л.Янукович.

Окрім дружини Президента, випускників привітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Остапенко, міський голова Луганська Сергій Кравченко, представники духівництва.

 

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