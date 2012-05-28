Об’єднана опозиція затвердить свою програму на з'їзді

Програма діяльності об’єднаної опозиції остаточно буде затверджена на виборчому з’їзді опозиційних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час обговорення проекту програми заявив один із лідерів об’єднаної опозиції, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

За його словами, А.Яценюк зауважив, що цей документ розрахований не лише на виборчу парламентську кампанію, оскільки дуже важко реалізувати усі її положення за такий короткий термін.

«Це програма, яку ми будемо реалізовувати і змінювати залежно від того, що буде відбуватися у світі… Ми просимо вашої допомоги для того, щоб остаточний варіант програми був затверджений на з’їзді об’єднаної опозиції», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов повідомив, що обговорення програми відбуватиметься не тільки в Києві, а й в усіх регіонах України.

Крім того, сказав О.Турчинов, паралельно із програмою будуть опрацьовуватися проекти законів, які необхідно ухвалити після перемоги опозиції на парламентських виборах.

«Саме таку задачу ми ставимо перед собою», - сказав О.Турчинов.