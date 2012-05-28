Порошенко йтиме у ВР по перевіреному округу

Про це П.Порошенко сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, з цим питанням він визначився «задовго до входження в уряд».

П.Порошенко зазначив, що балотуватиметься «по мажоритарному округу Вінницької області, де обирався декілька раз до парламенту».

На думку міністра, необхідно, щоб політичні діячі саме у мажоритарному окрузі «проходили випробування на те, чи має їхня діяльність суспільну підтримку, підтримку виборців».

На уточнююче запитання, чи братиме він відпустку на час виборчої кампанії, П.Порошенко відповів, що визначиться пізніше, і додав: «Там побачимо».