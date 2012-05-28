Порошенко йтиме у ВР по перевіреному округу
13:36, 28 травня 2012Політика
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Міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко балотуватиметься до Верховної Ради у мажоритарному окрузі у Вінницькій області.
|Порошенко з відпусткою ще не визначився
Про це П.Порошенко сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.
За його словами, з цим питанням він визначився «задовго до входження в уряд».
П.Порошенко зазначив, що балотуватиметься «по мажоритарному округу Вінницької області, де обирався декілька раз до парламенту».
На думку міністра, необхідно, щоб політичні діячі саме у мажоритарному окрузі «проходили випробування на те, чи має їхня діяльність суспільну підтримку, підтримку виборців».
На уточнююче запитання, чи братиме він відпустку на час виборчої кампанії, П.Порошенко відповів, що визначиться пізніше, і додав: «Там побачимо».
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