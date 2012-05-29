Євгенія Тимошенко: навіть родинне горе влада використовує для помсти

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Навіть родинне горе влада використовує для помсти мамі. Інакше це не можна пояснити", - сказала Є.Тимошенко.

На її переконання, відмова у задоволенні заяви Ю.Тимошенко з проханням про терміновий виїзд у зв`язку зі смертю її свекра Геннадія Тимошенка є необґрунтованою та цинічною.

Донька екс-прем`єра нагадала, що Ю.Тимошенко звернулася з заявами до начальника Качанівської виправної колонії та прокурора Харківської області з проханням про терміновий виїзд 25 травня у зв`язку з винятковими обставинами. "Але пенітенціарна служба продовжує маніпулювати нормами закону на свою користь, пояснюючи, що похорон мого дідуся не є підставою для виїзду, та зухвало демонструє свою "широку натуру", розповідаючи, що у порядку винятку мамі надали можливість висловити співчуття рідним по телефону, хоча це право гарантовано законом", - наголосила вона.

Є.Тимошенко додала, що її мама вдруге звернулася із заявою прокурора Харківської області з проханням дозволити їй короткочасний виїзд за межі колонії, аби підтримати родину свого чоловіка Олександра після смерті його батька. "Це право передбачено статтею 111 Кримінально-виконавчого кодексу України. Будь-якому засудженому, а не лише мамі, закон гарантує можливість виїхати за межі колонії на строк не більше семи діб у зв`язку з такими винятковими особистими обставинами як смерть близької людини", - наголосила вона.

Водночас донька Ю.Тимошенко подякувала усім, хто в ці дні висловив підтримку та співчуття їхній родині.

Як повідомляв УНІАН, Г.Тимошенко помер 24 травня вночі внаслідок тяжкої хвороби. Керівник Качанівської колонії Харкова Іван Первушкін не надав Ю.Тимошенко дозволу з’їздити до Дніпропетровська на похорон. 25 травня у Дніпропетровську відбулася громадянська панахида та похорон Г.Тимошенко.