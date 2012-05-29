Симоненко розсмішив студію: українців писати, виявляється, навчили комуністи

Крім комуністів, ніхто не займався розвитком української мови. Як повідомляє Українська правда , про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер Компартії України Петро Симоненко .

"Давайте подивимося конкретно. Хто більше всіх видавав книжок українською мовою? Комуністи. Хто більше всіх видань українською мовою випускав? Комуністи. Хто більше всіх з точки зору розвитку творчих спілок прикладав зусилля? Союз письменників...", - зазначив Симоненко.

"...Саме ми все зробили для того, щоб народ, який 80% не вмів ні писати, ні читати, був навчений цій грамоті і щоб мова по-справжньому розвивалася", - підсумував комуніст.

"І ми послідовні у своїй позиції, ще раз можу зараз для всієї аудиторії сказати, що, крім комуністів, ніхто не займався розвитком української мови", - заявив Симоненко, чим розсмішив присутніх у студії.

"Ось парадокс сьогоднішньої розмови і полягає саме в тому, що крім комуністів, якщо говорити про розвиток української мови, ніхто не займався", - повторив він.

Водночас лідер комуністів заявив, що жодна політична сила настільки послідовно не добивається запровадження в Україні другої офіційної мови - російської.