Британські ЗМІ обурили українське Міністерство закордонних справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.«В МЗС з великою стурбованістю сприймають кампанію з дискредитації України, яка розгорнута в окремих британських ЗМІ навколо нібито расистських настроїв, поширених в Україні. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним і таким, що не відповідає фактам і реальності», - сказав він.

«Всі ці розмови про те, що футболісти африканського чи азійського походження можуть в Україні наразитися на прояви расизму, можуть виходити тільки від людей, які жодного дня не були в Україні», - переконаний О.Волошин.

За його словами, можна в чому завгодно звинувачувати українське суспільство, але за рівнем расизму більша частина країн Європейського Союзу є далеко попереду України.

«У нас на вулицях не відбувається міжетнічних зіткнень, у нас не відбувалося те, що відбувалося декілька років тому в Парижі, коли ситуація була дуже схожа на громадянську війну, у нас не відбувалося те, що відбувалося в самому Лондоні, буквально минулого року», - додав О.Волошин.

«Звинувачувати Україну в тому, що у нас поширений расизм, і робити це в такій тональності, в якій роблять це британські ЗМІ, окремі британські футболісти, та окремі британські громадські діячі, це просто неподобство», - сказав О.Волошин.

Він запевнив, що МЗС України проводитиме відповідну серйозну роботу, зокрема, з МЗС Великої Британії, з тим, щоб в розділі порад подорожуючим не було такого дивного для України пункту як «вихідці з Африки і Азії мають проявляти особливу увагу і обережність».

О.Волошин зазначив, що український народ є надзвичайно толерантним і гостинним.

«Ми переконані, що Євро-2012 також буде позначений великим рівнем толерантності і поваги до представників всіх національностей і всіх рас», - сказав він.

За словами О.Волошина, кампанія, яка розгорнута в британських ЗМІ, передусім в жовтій пресі, є нічим іншим, як проявом «якихось спроб дискредитувати Євро-2012, Україну і всю Центральну та Східну Європу в цілому».