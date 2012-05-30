ЗМІ: мама відправила сина до психлікарні за «підготовку замаху на Януковича»

Незвичайна сімейна сварка з політичним підтекстом і неприємними наслідками сталася в Одеській області. Про це пише Думская.

Начальник Татарбунарської районної служби у справах дітей Надія Фоміна відправила до психіатричної лікарні свого рідного сина Олексія – громадського діяча, який притримується опозиційних поглядів.

Хлопець зараз перебуває в неврологічному відділенні Татарбунарської ЦРЛ. Юристи вважають - незаконно.

«Примусове лікування в Україні можливе лише за рішенням суду і лише тоді, якщо буде доведено, що людина становить небезпеку для оточуючих. Такого рішення в даному випадку не було», — говорить правознавець Олександр Славський.

У клініку Олексія доставили співробітники міліції, викликані його матір'ю. Жінка розповіла журналістам, що хлопець був напідпитку і напав із кулаками на неї і рідну бабусю.

Вона визнає, що мала проблеми з начальством через політичні погляди сина, але заперечує, що саме вони стали причиною його переведення в неврологію.

«Так, на 9 травня був дитячий концерт, діти розповідали вірші російською, а він викрикував «Ганьба». Ну і вимагав зняти червоні прапори з вулиць. Проте зовсім не це примусило мене написати заяву», — розповідає Фоміна.

У Олексія Фоміна інша версія подій. За його словами, конфлікт із матір'ю і бабусею дійсно мав місце, проте нікого він не бив і не чекав, що сварка закінчиться примусовою госпіталізацією.

Громадський діяч, який співпрацює з партією «Демократичний Альянс» та іншими опозиційними політсилами, стверджує: мати нібито повідомила лікарів, що він серйозно планував замах на президента Віктора Януковича.

«Хоча нічого я не планував, це абсурдно», — говорить він.

Головний лікар ЦРЛ Михайло Ткаченко підтвердив «Думской», що Олексій Фомін знаходиться в медустанові і додав, що сьогодні його переведуть в обласну психіатричну лікарню №4 (Білгород-Дністровський).

«Він перебуває на обліку у психіатра з діагнозом «шизофренія». Мати була у мене – обличчя все в синцях. Вона написала заяву, ми підключили міліцію і забрали Фоміна. Що стосується вимог закону, то, ви ж розумієте, що не завжди є можливість їх застосувати. Та поки ми чекатимемо рішення суду, він її уб'є!», — запевняє лікар.

Видання відзначає, що Олексій Фомін – інвалід другої групи, у нього цукровий діабет 1-го типу (інсулінозалежний). Про те, що він знаходиться на обліку у психіатра, він дізнався вже в лікарні.