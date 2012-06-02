До кінця виборів ніхто не наважиться чіпати "чорні зарплати"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час підписання Національної тристоронньої угоди про зайнятість і робочі місця на 2012-2017 рр. заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Ми домовилися, що доти, доки не пройдуть вибори, ми не виноситимемо їх на ухвалення у Верховній Раді... Ми повинні порадитися з суспільством... Ми зараз не прискорюємо події, щоб не було відповідного політизування і щоб ми могли спокійно поговорити», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше анонсувалося внесення до парламенту законопроектів про виведення заробітної плати з тіні, проте вирішення цієї проблеми було відкладено на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.Тігіпко заявляв, що, за оцінками експертів, в Україні в тіні перебуває від 30% до 40% заробітних плат.