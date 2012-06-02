Омельченко здогадується, хто займе місце Черновецького

16:29, 02 червня 2012
Політика
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Коментуючи відставку Черновецького, колишній мер столиці Олександр Омельченко заявив, що крісло столичного градоначальника може зайняти секретар Київради Галина Герега.

Олександр Омельченко
Про це він сказав газеті "Сегодня".

"Є два варіанти розвитку подій: або Верховна Рада на наступному тижні назве дату виборів київського мера - тоді протягом 60 днів, до виборів, Черновецький виконує обов`язки мера і є легітимним, але влада може піти й іншим шляхом. Незважаючи на те, що Черновецький подав у відставку, парламент не призначає дату виборів в тому випадку, за законом, секретар Київради Галина Герега виконує обов`язки мера до наступних виборів", - сказав він.

"Але ніде в законі не обумовлені тимчасові рамки - коли ж будуть ці вибори. І Герега може виконувати обов`язки мера хоч до весни 2013 року. Навіть якщо вона раптом стане депутатом парламенту і піде туди, то Київрада обере нового секретаря і той продовжить виконувати обов`язки мера . На жаль, в законі є такі прогалини", - підсумував колишній мер столиці.

Нагадаємо, 1 червня 2012 Леонід Черновецький написав заяву про відставкуз поста Київського міського голови.

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