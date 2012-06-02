Омельченко здогадується, хто займе місце Черновецького

Про це він сказав газеті " Сегодня".

"Є два варіанти розвитку подій: або Верховна Рада на наступному тижні назве дату виборів київського мера - тоді протягом 60 днів, до виборів, Черновецький виконує обов`язки мера і є легітимним, але влада може піти й іншим шляхом. Незважаючи на те, що Черновецький подав у відставку, парламент не призначає дату виборів в тому випадку, за законом, секретар Київради Галина Герега виконує обов`язки мера до наступних виборів", - сказав він.

"Але ніде в законі не обумовлені тимчасові рамки - коли ж будуть ці вибори. І Герега може виконувати обов`язки мера хоч до весни 2013 року. Навіть якщо вона раптом стане депутатом парламенту і піде туди, то Київрада обере нового секретаря і той продовжить виконувати обов`язки мера . На жаль, в законі є такі прогалини", - підсумував колишній мер столиці.

Нагадаємо, 1 червня 2012 Леонід Черновецький написав заяву про відставкуз поста Київського міського голови.