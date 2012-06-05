Регіонали тріумфують, опозиція кричить: «Ганьба!»

Учасники мітингу під Верховною Радою проти законопроекту про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов, з обуренням сприйняли повідомлення про ухвалення цього документа у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, вони почали вигукувати: «Ганьба!».

У свою чергу, прихильники Партії регіонів зустріли це повідомлення радісно і почали вигукувати: «Ура, ми перемогли!».

Одна з учасниць мітингу опозиції у виступі закликала своїх однодумців після повернення додому зробити все, щоб партія влади на парламентських виборах не отримала більшості голосів.