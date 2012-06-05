«Беркут» застосував сльозогінний газ до мітингувальників

10:57, 05 червня 2012
Політика
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Представники спецзагону «Беркут» застосували сльозогінний газ до громадських діячів, які намагалися прорватися через огорожу до Верховної Ради України.  

Беркут

Представники спецзагону «Беркут» застосували сльозогінний газ до громадських діячів, які намагалися прорватися через огорожу до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим з боку опозиції в правоохоронців почали кидати яйця та різні предмети, зокрема, пляшки.

Народні депутати України Юрій Стець та Олесь Доній продовжують вмовляти «беркутівців» не створювати провокацій і не заважати людям відстоювати свої права, зокрема, право на українську мову.

На мітингу під ВР звучить гасло: «Не буде мови – не буде Євро!».

Учасники мітингу погрожують влаштовувати протести під час чемпіонату Європи з футболу, який розпочинається 8 червня.

Зараз на розі вулиць Садова та Грушевського продовжується мітинг противників мовного законопроекту Ківалова-Колесніченка. Час від часу відбуваються локальні сутички між мітингуючими та працівниками міліції.

Учасники мітингу закликають створювати місцеві осередки опору цьому мовному законопроекту в регіонах та не піддаватись на провокації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. За дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

 

 

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