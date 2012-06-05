«Беркут» застосував сльозогінний газ до мітингувальників

Представники спецзагону «Беркут» застосували сльозогінний газ до громадських діячів, які намагалися прорватися через огорожу до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим з боку опозиції в правоохоронців почали кидати яйця та різні предмети, зокрема, пляшки.

Народні депутати України Юрій Стець та Олесь Доній продовжують вмовляти «беркутівців» не створювати провокацій і не заважати людям відстоювати свої права, зокрема, право на українську мову.

На мітингу під ВР звучить гасло: «Не буде мови – не буде Євро!».

Учасники мітингу погрожують влаштовувати протести під час чемпіонату Європи з футболу, який розпочинається 8 червня.

Зараз на розі вулиць Садова та Грушевського продовжується мітинг противників мовного законопроекту Ківалова-Колесніченка. Час від часу відбуваються локальні сутички між мітингуючими та працівниками міліції.

Учасники мітингу закликають створювати місцеві осередки опору цьому мовному законопроекту в регіонах та не піддаватись на провокації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. За дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.