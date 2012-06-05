Бригинець заявляє, що «Беркут» поламав ребра опозиціонеру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Сутички між «Беркутом» та людьми, які виступають на захист української мови, тривають. Кількість постраждалих збільшується», - сказав столичний депутат.

Зокрема, за словами О.Бригинця, «щойно доставили в лікарню одного з постраждалих - представника опозиційної сили «Народна самооборона» Олексія Гетьмана зі зламаними ребрами».

При цьому він зазначив, що кількість працівників «Беркуту», які стягуються до сцени, де виступають лідери опозиції перед кількатисячним зібранням людей, що протестують проти прийняття мовного законопроекту, збільшується.