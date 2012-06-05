Кличко назвав ганебним сьогоднішнє голосування у ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на цьому він наголосив під час мітингу біля Верховної Ради на підтримку української мови, в якому взяли участь понад 2 тис представників партії «УДАР» з усіх регіонів України.

В.Кличко назвав ганебним сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за законопроект про засади мовної політики.

Він вважає, що сьогодні «політики замість того, щоб піднімати питання роботи, зависоких цін, низьких соціальних стандартів, піднімають питання, які роз’єднують суспільство». В.Кличко назвав проштовхування цього закону «передвиборчими спекуляціями партії влади, що стрімко втрачає свій рейтинг».

«Я розмовляю українською, російською, німецькою, англійською, і впевнений в тому, що сучасна людина повинна говорити багатьма мовами, це робить світ відкритим для неї. Але як громадянин України я переконаний, що державна мова в нас повинна бути одна – українська. І вона сьогодні потребує захисту», – наголосив лідер «УДАРу».

В партії «УДАР» сьогоднішнє голосування в парламенті з порушенням усіх норм регламенту вважають відвертою провокацією, організованою в тому числі і спікером, який ще вчора обіцяв не допустити проходження мовного питання, що розколює суспільство. В партії вважають, що «відповідальність за проштовхування цього закону лежить в першу чергу на тушках і зрадниках, які вкотре продали Україну».

У зв’язку з цим В.Кличко звернувся до інших опозиційних сил з вимогою виробити спільний план протидії провокаторам, які намагаються проштовхнути скандальний мовний закон. «Мова йде про захист української державності, і тут потрібно діяти спільно, рішуче, консолідовано і узгоджено. Інакше події розгортатимуться так, як це трапилося сьогодні»», – наголосив В.Кличко.