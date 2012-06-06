У Луганську відбувся мітинг на захист української мови
В акції взяли участь понад 50 представників ВО «Свобода», партії «Батьківщина», Радикальної партії, а також місцевих громадських організацій.
«Ми вимагаємо, щоб парламент дотримувався Конституції. Росія теж багатомовна країна, але ніхто там не порушує питання про статус регіональної мови або другої національної удмуртської, татарської або якоїсь іншої. А те, що відбувається в Україні, це ганьба», - заявив голова обласної організації Радикальної партії Сергій Шакун.
Учасники мітингу тримали в руках плакати з гаслами і цитатами «До булави треба голови, щоб дбати про державу», «Історичне безпам’ятство паралізує волю», «Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня», «Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема».
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Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.
У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).
В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного закону.