Меркель повечеряла з футболістами

Як повідомляє Sport.pl, А.Меркель, яка перебувала у Польщі з неофіційним візитом, повечеряла разом з футболістами і членами Німецької федерації футболу.

Тренер німецької збірної Йоахім Лоев назвав великим привілеєм відвідування команди головою уряду.

Директор збірної Олівер Бьєргофф зауважив, що А.Меркель відвідувала національну збірну перед Чемпіонатами світу 2006 та 2010 років і напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, німецька збірна, яка вважається одним із фаворитів Євро-2012, перші три матчі групової фази турніру проведе у Львові та Харкові 9-17 червня.