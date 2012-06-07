Янукович побачив ріст ВВП після «складної зими»

Президент України Віктор Янукович відзначає ріст ВВП після «складної зими».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«У цьому році ВВП складає біля 2%, але, враховуючи те, що зима була надзвичайно складною, темпи зростання рівня економіки дещо підвищуються вже з квітня, і в травні ми бачимо, що економіка трошки динамічніше починає розвиватись», - сказав В.Янукович.