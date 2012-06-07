Янукович побачив ріст ВВП після «складної зими»
11:37, 07 червня 2012Політика
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Президент відкрив засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
|Янукович каже, що економіка почала динамічніше розвиватися
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
«У цьому році ВВП складає біля 2%, але, враховуючи те, що зима була надзвичайно складною, темпи зростання рівня економіки дещо підвищуються вже з квітня, і в травні ми бачимо, що економіка трошки динамічніше починає розвиватись», - сказав В.Янукович.
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