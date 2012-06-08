Посол ФРН відзначає тиск на ЗМІ в Україні

Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот відзначає тиск на ЗМІ в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю «Українській правді».

На думку посла, більшість телепередач і каналів в Україні аполітична. «Я помічаю тенденцію розвитку друкованих мас-медіа, що картина в них набагато гірша, ніж три роки тому. Я бачу, що, якщо і немає цензури, то існує певний тиск, зокрема, щодо телевізійних каналів, там, де взагалі йдеться про політику», – сказав Г-Ю.Гаймзьот.

Крім того, за його словами, спостерігається певний обмежений горизонт того, що подається в мас-медіа.

«Це пов'язано не тільки з владою. Те, що не стосується України, взагалі не викликає жодного інтересу. Наприклад, в Японії зараз була відключена остання атомна електростанція - в країні, яка настільки залежить від атомної енергетики. Ми бачимо, наскільки "Фукусіма" вплинула на Японію. Мені здається, що це тема, яка була б цікава і для України. Але я про це ніде тут не прочитав. Водночас, є повідомлення про те, що будуть споруджені два нові реактори в Хмельницькому – при тому, що вони не дуже сучасні», – відзначив посол.