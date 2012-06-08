Кримський спікер закликає Росію посилити свою присутність в Україні

09:54, 08 червня 2012
Політика
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Голова ВР Криму, член ПР Володимир Константинов вважає, що російськомовне населення України перебуває в агресивному інформаційному середовищі, й закликає Росію посилити свою гуманітарну присутність у країні. 

Володимир КОНСТАНТИНОВ
Про це він сказав в Ялті, де в рамках VI міжнародного фестивалю «Велике російське слово» відкрився суспільний україно-російський форум «Взаємодія», повідомив прес-центр кримського парламенту.

«Ми зобов`язані спільними зусиллями поставити цьому надійний заслін, повернути відносини між нашими народами на вищий рівень довіри. Росія повинна посилити свою освітню й культурну присутність не лише в Криму», - сказав В.Константинов.

На його думку, необхідний пошук нових форм співпраці українських і російських гуманітаріїв, громадськості в проведенні спільних культурологічних акцій, святкування пам`ятних дат історії, ювілеїв видатних діячів літератури та мистецтва, а також активізація професійних зустрічей викладачів навчальних закладів, істориків, членів творчих спілок.

 

 

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