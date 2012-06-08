Кримський спікер закликає Росію посилити свою присутність в Україні

Про це він сказав в Ялті, де в рамках VI міжнародного фестивалю «Велике російське слово» відкрився суспільний україно-російський форум «Взаємодія», повідомив прес-центр кримського парламенту.

«Ми зобов`язані спільними зусиллями поставити цьому надійний заслін, повернути відносини між нашими народами на вищий рівень довіри. Росія повинна посилити свою освітню й культурну присутність не лише в Криму», - сказав В.Константинов.

На його думку, необхідний пошук нових форм співпраці українських і російських гуманітаріїв, громадськості в проведенні спільних культурологічних акцій, святкування пам`ятних дат історії, ювілеїв видатних діячів літератури та мистецтва, а також активізація професійних зустрічей викладачів навчальних закладів, істориків, членів творчих спілок.