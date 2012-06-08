Гримчак каже, що опозиція захищатиме мову з кулаками

Про це він сказав в ефірі «5-го каналу».

Відповідаючи на запитання, чи буде фізичне протистояння під час ухвалення в другому читанні «мовного» закону, він наголосив: "Буде».

Депутат підкреслив, що об’єднана опозиція «буде протидіяти ухваленню» цьому законопроекту.

Ю.Гримчак переконаний, що в другому читанні законопроект не буде прийнято.

В той же час голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликав до роботи над підготовкою законопроекту до другого читання, щоб максимально його удосконалити. Він закликав до пошуку компромісів, зазначивши, що «не треба намагатися перетиснути один одного».