Рух "Хліба замість видовищ" протестує проти Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, учасники руху напередодні вночі в кількох місцях Варшави розмістили плакати та зробили написи з критикою турніру.

На одному із офіційних плакатів UEFA, розміщених безпосередньо біля Національного стадіону, учасники руху дописали "F..ck" до Euro-2012 та змінили кілька букв в офіційних слоганах: Сreating history together ("Разом створюємо історію") стало "Разом створюємо істерію", а "Варшава - горде місто-організатор" -"Варшава - дурне місто організатор".

Представник поліції сказав кореспонденту УНІАН, що польське законодавство не передбачає жодного покарання за такий вчинок.

Правоохоронець зауважив, що плакати повинні були замінити вранці, але в першій половині дня спотворені написи залишалися на плакаті, котрий розміщений на мосту, що веде на Національний стадіон.

Представник руху Сhleba zamiast igrzysk сказав польському виданню Gazeta Wyborcza, що його учасники виступають за те, аби в першу чергу люди могли отримати кращі житлові умови, меншу плату за школи, дитячі садки, міський транспорт, а не замість них - розваги.

"Я не проти емоцій. Багато з нашої групи це також футболісти, уболівальники. Але ми вважаємо, що є речі важливіші за Євро. Я впевнений, якби запитали на референдумі, що будувати: стадіони чи комунальні квартири, дитсадки та інституції культури, то більшість би підтримали квартири, садки та культуру. Проблема в тому, що ніхто не запитав", - відзначив він.

Співрозмовник газети, котрий говорив на умовах анонімності, сказав, що на Євро-2012 заробить лише UEFA та міжнародні корпорації, а не звичайні поляки.

За даними GW, учасники руху, сторінку яких у facebook підтримало майже 3 тисяч чоловік, планують провести акцію сьогодні у Варшаві перед початком Євро-2012 та у Познані 10 червня, коли там відбуватиметься перший матч турніру.

На офіційному сайті руху розміщено теж заклик шістьма мовами, в тому числі, українською, в якому пояснюються причини протесту проти Євро-2012 (http://www.10czerwca.eu/).

"Сьогодні ми знаємо, що за чемпіонат заплатять жителі міст. Ті міста, які інвестували в змагання, стоять на межі банкрутства. Заборгованість у зв’язку з витратами на проведення Євро-2012 сягає мільярдів польських злотих. Понесені на нього витрати – близько 96 мільярдів злотих. За суму, на яку був побудований стадіон у Познані, тобто 750 мільйонів злотих, можна було б протягом наступних 10 років утримувати 6000 місць у муніципальних яслах (1USD=3,4PLN)"- відзначено, зокрема, у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, польська та українська влада запевняють, що реалізовані в рамках підготовки до Євро-2012 в першу чергу інфраструктурні проекти сприятимуть росту іноземних інвестицій, розвитку туризму, що приведе до пришвидшення росту національної економіки та рівня життя людей.

Водночас низка експертів вже раніше застерігали, що організація такого заходу є більше іміджевим проектом, котрий навіть в майбутньому принесе замість прибутків - збитки.

Матчі Євро 2012 пройдуть у чотирьох польських та чотирьох українських містах.