Український журналіст отримав статус біженця в Литві

Кілька місяців тому він виїхав до Росії, потім до Голландії, звідки влада відправила його до Литви, повідомляє LB.ua.

Причиною свого від'їзду журналіст називає переслідування з боку правоохоронців: проти нього в Україні порушено дві кримінальні справи, які він вважає сфабрикованими.

Перша справа порушена в червні 2011 року за ст.

296 (хуліганство) за постріли в МсDonald's, коли Шарій двічі вистрілив гумовими кулями в невідомого, який, за його словами, напав на його дружину.

Другу справу проти Шарія порушено в жовтні 2011 року за ч. 2 ст.

383 (неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення): журналіста звинувачують в інсценуванні замаху.

Сам Анатолій Шарій пов'язує порушення кримінальної справи зі своєю журналістською діяльністю.

"Зі мною неодноразово спілкувалися посередники від МВС, пропонували 'зменшити обороти'. Я не зменшив... Потім мені машину обстріляли, нічні обшуки проводили", - розповів він у березні Українській правді.

Шарій зазначав, що повертатися на Україну поки не збирається.

"Якщо я повернуся в Україну, мене закриють, а там придушать, і ніхто жодного слова не скаже. Повернуся, коли януковицьку братію почнуть розвішувати по стовпах"...