З Європи на вибори приїдуть ще 700 спостерігачів

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«Щойно доповіли, що БДІПЛ ОБСЄ рекомендує направити в Україну на парламентські вибори 100 довготермінових і 600 короткотермінових спостерігачів», - написав міністр.

Він запевнив, що в Україні спостерігачам буде створено «режим найбільшого сприяння для моніторингу виборів».

«Досвід, можливості і політична воля у нас для цього є», - додав К.Грищенко.