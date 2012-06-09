З Європи на вибори приїдуть ще 700 спостерігачів

07:07, 09 червня 2012
Політика
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За парламентськими виборами в Україні спостерігатимуть 100 довготермінових і 600 короткотермінових спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«Щойно доповіли, що БДІПЛ ОБСЄ рекомендує направити в Україну на парламентські вибори 100 довготермінових і 600 короткотермінових спостерігачів», - написав міністр.

Він запевнив, що в Україні спостерігачам буде створено «режим найбільшого сприяння для моніторингу виборів».

«Досвід, можливості і політична воля у нас для цього є», - додав К.Грищенко.

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