З Європи на вибори приїдуть ще 700 спостерігачів
07:07, 09 червня 2012Політика
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За парламентськими виборами в Україні спостерігатимуть 100 довготермінових і 600 короткотермінових спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).
Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
«Щойно доповіли, що БДІПЛ ОБСЄ рекомендує направити в Україну на парламентські вибори 100 довготермінових і 600 короткотермінових спостерігачів», - написав міністр.
Він запевнив, що в Україні спостерігачам буде створено «режим найбільшого сприяння для моніторингу виборів».
«Досвід, можливості і політична воля у нас для цього є», - додав К.Грищенко.
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