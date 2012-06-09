"Батьківщина" збирає експертів, щоб оцінили виборчу програму

Його учасники якого обговорять ініціативи щодо зміни взаємин держави і громадян, викладені в програмі Об’єднаної опозиції “Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», у заході візьмуть участь науковці, експерти, парламентарії, правозахисники, представники неурядових і міжнародних організацій.

Зокрема, участь у круглому столі підтвердили експерти Олександр Вишняк, Олексій Гарань, Віктор Мусіяка, Ігор Жданов, Ігор Коліушко, Вікторія Сюмар, Олександр Черненко.

Круглий стіл проводить ВО «Батьківщина», на базі якої формуватиметься список Об’єднаної опозиції. На заході буде презентовано основні положення проекту програми опозиції в частині організації контролю за владою, підзвітності влади суспільству, відбудеться експертна дискусія.

Програма Об’єднаної опозиції «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя» була затверджена на Форумі опозиційних сил 12 травня 2012 року. Тоді ж було вирішено винести її на всенародне громадське обговорення.

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