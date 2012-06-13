Тимошенко: корупція під час підготовки до Євро-2012 була масштабною

Про це повідомила донька екс-прем'єр-міністра Євгенія Тимошенко в інтерв’ю Радіо "Свобода".

"Корупція під час підготовки до Євро-2012 була масштабною. Усі ці факти були подані до міжнародних організацій, які можуть публічно розслідувати ці факти корупції. І ми сподіваємося, що скоро такі розслідування будуть розпочаті", - сказала вона, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

На думку доньки екс-прем’єра, такі міжнародні розслідування є дуже важливими, власне, як для України, так для держав-партнерів. "Таким чином світ покаже, що бачить їх протизаконні дії не лише стосовно опозиції, а й проти всієї країни", - переконана вона.

"Коли мама була в уряді, Україна виборола право на проведення чемпіонату. Це була величезна перемога всієї України. Режим Януковича хотів використати чемпіонат для свого політичного піару, але європейські лідери попередили таку можливість. Ми розуміємо їх протест", - наголосила Є.Тимошенко.

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Як повідомлялося, Ю.Тимошенко у травні 2012 року звернулася до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із заявою про необхідність розслідування «фактів корупції та відмивання грошей» чинною українською владою. У своїй заяві Ю.Тимошенко просила розслідувати, зокрема, приватизацію компанії "Укртелеком", використання коштів для підготовки Євро-2012 та інші аналогічні «резонансні оборудки влади вартістю у мільярди доларів».