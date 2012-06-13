Янукович просить місцевих чинів не тиснути на виборців

Про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Для влади дуже важливо, щоб ці вибори пройшли прозоро і чесно. Щоб ми захистили права наших виборців», - сказав В.Янукович. Він наголосив на необхідності забезпечення владою всіх умов для вільного волевиявлення громадян.

В.Янукович окреслив завдання місцевої влади в контексті наближення парламентських виборів. Йшлося, зокрема, про підготовку виборчих дільниць та забезпечення громадського порядку.

«Ця робота повинна бути у вас на особливому контролі», - наголосив Президент, звертаючись до присутніх.