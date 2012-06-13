Янукович просить місцевих чинів не тиснути на виборців
14:29, 13 червня 2012Політика
828 0
Президент України Віктор Янукович заявляє про неприпустимість будь-якого тиску на виборців у ході парламентських виборів.
|Віктор Янукович зустрівся з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій
«Для влади дуже важливо, щоб ці вибори пройшли прозоро і чесно. Щоб ми захистили права наших виборців», - сказав В.Янукович. Він наголосив на необхідності забезпечення владою всіх умов для вільного волевиявлення громадян.
В.Янукович окреслив завдання місцевої влади в контексті наближення парламентських виборів. Йшлося, зокрема, про підготовку виборчих дільниць та забезпечення громадського порядку.
«Ця робота повинна бути у вас на особливому контролі», - наголосив Президент, звертаючись до присутніх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter