Тюремники кажуть, що Кваснєвський і Кокс не просили про зустріч з Тимошенко

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, у зв’язку з появою в Інтернеті «викривленої та спотвореної інформації» щодо зустрічей представників Європарламенту із Ю.Тимошенко, ДПтС повідомляє, що під час перебування в Україні А.Кваснєвського та П.Кокса офіційних заяв з проханням про зустріч з Ю.Тимошенко ні від них, ні від інших державних органів до ДПтС України не надходило.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, у рамках програми перебування в Україні представників Європарламенту така зустріч взагалі не планувалась, заявляють у пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, донька Ю.Тимошенко Євгенія заявила в інтерв`ю радіо «Свобода», що влада зумисно не дає її матері зустрічатися з європейськими політиками.

За словами Є.Тимошенко, місія представників Європарламенту у складі колишнього П.Кокса та А.Квасневського, не змогли зустрітися з Ю.Тимошенко, тому що вона нині «навмисно ізольована пенітенціарною службою та президентською адміністрацією». Водночас, як зазначила Є.Тимошенко, місія Європарламенту повторно спробує зустрітися з ув’язненою.