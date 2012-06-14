Для доньки Тимошенко в Німеччині зібрали всіх міністрів юстиції
07:02, 14 червня 2012Політика
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Донька екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко провела зустріч з міністрами юстиції усіх федеральних земель Німеччини в рамках конференції міністрів юстиції ФРН у місті Візбаден.
Для Євгенії Тимошенко в Німеччині зібрали міністрів
Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.
"Незважаючи на обурення лідерів ЄС та світу, режим Януковича продовжує репресії в Україні та криміналізує політичні рішення опозиційних політиків", - заявила Є.Тимошенко.
Донька Ю.Тимошенко поінформувала міністрів про ситуацію зі справами, порушеними проти її матері, зокрема, про розгляд касації на так званий "газовий" вирок та розгляд справи Європейським судом з прав людини.
"У свою чергу міністри юстиції Німеччини висловили своє занепокоєння відсутністю в Україні верховенства права, використанням вибіркового правосуддя та порушенням прав людини", - повідомляє сайт Ю.Тимошенко.
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