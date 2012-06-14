Для доньки Тимошенко в Німеччині зібрали всіх міністрів юстиції

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Незважаючи на обурення лідерів ЄС та світу, режим Януковича продовжує репресії в Україні та криміналізує політичні рішення опозиційних політиків", - заявила Є.Тимошенко.

Донька Ю.Тимошенко поінформувала міністрів про ситуацію зі справами, порушеними проти її матері, зокрема, про розгляд касації на так званий "газовий" вирок та розгляд справи Європейським судом з прав людини.

"У свою чергу міністри юстиції Німеччини висловили своє занепокоєння відсутністю в Україні верховенства права, використанням вибіркового правосуддя та порушенням прав людини", - повідомляє сайт Ю.Тимошенко.