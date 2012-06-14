Пашинський: усі активи Щербаня через Таруту перейшли в групу Ахметова

Про це депутат заявив в ефірі "5 каналу".

«У Тимошенко не було конфлікту з Щербанем, не було мотиву. А Щербань, вибачте мені, на той час був найвпливовішим бізнесменом і політиком Донецька», – зазначив Пашинський.

«Це загальновідомі факти, і я, на відміну від Януковича, не управляю слідством, але те, що всі активи Щербаня перейшли через Таруту в групу Ахметова… У слідства повинні бути такі документи», – пояснює опозиціонер.

«Звичайно ці документи є. Ви теж їх можете оприлюднити – «АзовСталь» належить «Метінвесту»», – заявив БЮТівець.

«Беремо компанію «Метінвест», було таке собі підприємство «АзовСталь» - це підприємство було найбільшим боржником у компанії Щербаня «Індустріальний союз Донбасу». Після вбивства Щербаня ця компанія перейшла разом з Тарутою в управління пана Ахметова, і через ці активи вони приватизували «АзовСталь» – це загальновідомий факт», – додав Пашинський.