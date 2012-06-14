Пашинський: усі активи Щербаня через Таруту перейшли в групу Ахметова
У Юлії Тимошенко не було конфлікту з Євгеном Щербанем, натомість такий бізнес-конфлікт був у груп, наближених до Віктора Януковича, стверджує нардеп від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський.
|Пашинський не бачить зв`язку між Щербанем і Тимошенко
Про це депутат заявив в ефірі "5 каналу".
«У Тимошенко не було конфлікту з Щербанем, не було мотиву. А Щербань, вибачте мені, на той час був найвпливовішим бізнесменом і політиком Донецька», – зазначив Пашинський.
«Це загальновідомі факти, і я, на відміну від Януковича, не управляю слідством, але те, що всі активи Щербаня перейшли через Таруту в групу Ахметова… У слідства повинні бути такі документи», – пояснює опозиціонер.
«Звичайно ці документи є. Ви теж їх можете оприлюднити – «АзовСталь» належить «Метінвесту»», – заявив БЮТівець.
«Беремо компанію «Метінвест», було таке собі підприємство «АзовСталь» - це підприємство було найбільшим боржником у компанії Щербаня «Індустріальний союз Донбасу». Після вбивства Щербаня ця компанія перейшла разом з Тарутою в управління пана Ахметова, і через ці активи вони приватизували «АзовСталь» – це загальновідомий факт», – додав Пашинський.