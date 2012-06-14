У літак євродепутатів, які летіли до Тимошенко, вдарила блискавка
10:24, 14 червня 2012Політика
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У літак німецької авіакомпанії Lufthansa ("Люфтганза"), що здійснював регулярний рейс за маршрутом Франкфурт-на-Майні - Київ, під час польоту в середу потрапила блискавка.
|Блискавка завадила євродепутатам зустрітися з Тимошенко
У літаку на зустріч з Юлією Тимошенко летіли депутати Європарламенту Ребекка Хармс і Вернер Шульц.
"Екіпаж літака, що прямував до Києва, вирішив повернутися в аеропорт Франкфурта після того, як в машину вдарила блискавка", - розповів прес-секретар франкфуртського аеропорту Томас Яхнов.
За його словами, через інцидент літак повернувся до франкфуртського аеропорту, а пасажири були змушені пересісти на інший авіалайнер. Всього на борту знаходилися 177 пасажирів, у тому числі вболівальники.
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