Українців змусять «пахати» по 12 годин на добу

Про це в інтерв`ю " Газеті київській" сказала доктор меднаук і заввідділом Інституту медицини праці Антоніна Максимова. Так, стаття 143 нового Кодексу дає право роботодавцю встановлювати 12-годинний робочий день. А загальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 48 годин.

"Зараз у нас 8-годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень. Проблем у цьому нововведенні декілька: по-перше, ніяк не розписані компенсації за 4 години додаткового робочого часу - ні відпусток, ні відгулів, ні грошових компенсацій. Фактично робітник залежить від примх роботодавця. По-друге, це порушення процесу відновлення організму і прямий шлях до збільшення профзахворювань", - сказала експерт.

Крім того, за її словами, роботодавець отримує право самостійно приймати нормативні акти, обов`язкові для співробітників.

"На практиці це означає, що роботодавець може встановити в офісі дрес-код, нав`язати вам мову спілкування або ввести в офісі курси англійської та збирати за них плату", - зазначила А.Максимова.

Також експерт звернула увагу на те, що випробувальний термін в законі збільшується до 6 місяців, а письмове оформлення фактично існуючих трудових відносин може бути здійснено в будь-який час. Ще один недолік - роботодавцю дозволено звільняти працівника за два тижні на малих підприємствах.

"Раніше звільнення відбувалося за два місяці. Прогнозую, що відбудеться фіктивний розділ великих підприємств на малі - наприклад, на великому металургійному заводі кожну ділянку назвуть малим підприємством. Крім того, роботодавець може не пояснювати причин звільнення. І нарешті, третій момент: роботодавець отримує право звільняти матерів і батьків-одинаків - у новому кодексі є 11 причин для звільнення", - підкреслила А. Максимова.