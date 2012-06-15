Янукович нагородив Путіна компліментом за його артистизм

12:30, 15 червня 2012
Політика
1383 0

Президент України Віктор Янукович вважає, що Володимир Путін не повинен нести відповідальності за газові контракти, які він підписав з Юлією Тимошенко. 

Віктор Янукович та Володимир Путін
 Як повідомляє Лівий берег, в інтерв`ю The Time MagazineЯнукович розповів про зустріч з Путіним на зорі "газового" скандалу.

"Володимире Володимировичу, російському народу немає за що вас звинувачувати. Ви захищали інтереси своєї держави, і зробили це блискуче", - повторив Янукович свої слова.

"Це була Тимошенко, яка порушила правила. Я не знаю, як ви переконали її (підписати цей контракт), якими були аргументи, які ви представили. Це ваша справа. Це ваш артистизм. І особисто я не думаю, що у когось язик повернеться, щоб звинуватити вас у порушенні правил ", - процитував український Президент свою розмову з Путіним.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Тимошенко засудили до семи років ув`язнення за перевищення повноважень під час підписання газового контракту з Росією.

Тимошенко відкидає висунуті їй звинувачення і заявляє, що це політична помста Януковича.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter