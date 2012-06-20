Лавринович каже, що Тимошенко треба принаймні попросити

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив в інтерв’ю журналістам в Кабінеті Міністрів.

«Для того, щоб ця норма була застосована, передбачений мінімальний термін відбуття покарання, особисте звернення, якщо це стосується ситуації зі здоров’ям або інших питань, то глава держави має такі права підписати указ про помилування», - сказав О.Лавринович. При цьому він наголосив, що для помилування за станом здоров’я також потрібне особисте прохання. «Якщо людина не хоче виходити з місць позбавлення волі, ніхто не має права змусити звідти вийти», - зазначив О.Лавринович.

Як повідомляли ЗМІ, в інтерв'ю виданню The Time Magazine Президент Віктор Янукович заявив, що єдиний варіант для звільнити Ю.Тимошенко - це надати їй помилування.

При цьому він зауважив, що не може помилувати екс-прем’єра до завершення всіх судових процесів у її справах.

Раніше Ю.Тимошенко заявляла, що не має наміру просити про помилування.