ВР має намір відновити права депортованих часів СРСР

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 356 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямків політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.

Україна визнає акти органів державної влади колишнього СРСР щодо реабілітації депортованих осіб, насильницьки переселених з місць їх постійного проживання та відновлення їх прав.

Згідно з законопроектом, державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і забезпечується органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Держава сприяє добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих осіб і членів їх сімей, створює умови для їх облаштування, забезпечення землею, житлом, працевлаштування, освіти, збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. Держава забезпечує право депортованих осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв’язку з здійсненими депортаціями. Під час реалізації гарантій депортованим особам не повинні обмежуватися права і законні інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях.

Законопроектом визначається, що депортованою визнається особа, яка набула громадянство України і належить до осіб із числа кримськотатарського народу, національних меншин (громадян колишнього СРСР), які у період 1941 – 1944 років були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України; осіб (громадян колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо; осіб (громадян колишнього СРСР), які на момент депортацій 1941 – 1944 років перебували за межами місць постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на які згодом були поширені обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на повернення і проживання в місцях постійного проживання; осіб, які народилися в сім'ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця постійного проживання.

Факт депортації особи підтверджується відповідною довідкою або іншими документами, виданими компетентними органами України, інших держав - колишніх республік СРСР. За відсутності зазначених документів факт депортації особи встановлюється в судовому порядку.

Депортована особа у порядку, встановленому законом, має право на безоплатну правову допомогу з питань, пов’язаних з наданням статусу депортованої особи та інших питань, пов’язаних з депортацією.

Згідно з законопроектом, депортованим особам та членам їх сімей, які повернулися в Україну на постійне проживання, гарантується за їх бажанням право на поселення в межах тих адміністративно-територіальних одиниць, де вони (або їхні батьки, або дід чи баба) проживали на момент депортації.

Депортованим особам та членам їх сімей, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, відшкодовується вартість проїзду і перевезення багажу до місця постійного проживання в Україні.

Депортованим особам та членам їх сімей які перебувають на окремому квартирному обліку, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, надається у власність житло, збудоване чи придбане за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на ці цілі.

Депортованим особам та членам їх сімей, які будують індивідуальне житло, ступінь будівельної готовності якого дасть змогу з використанням одноразової матеріальної допомоги у короткий строк створити мінімальні умови для проживання, надається одноразова матеріальна допомога, розмір якої визначається з урахуванням потреби депортованої особи, але не повинен перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Депортованим особам та членам їх сімей, у разі потреби, надаються земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва.

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами отримують пільги на одержання путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку; знижку оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 відсотків у межах норм, передбачених законодавством, а також вартості палива ( у тому числі рідкого) в межах встановлених норм для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення; п'ятдесятипроцентну знижку вартості ліків за рецептом; позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення.