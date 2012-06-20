Експерт: йдеться не про заміну, а про модернізацію Конституції

Член Конституційної асамблеї, заступник директора з наукової роботи регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Харкові, доктор політичних наук, професор Олександр Фісун таку думку висловив Укрінформу.

«По-перше, це скоріш не зміна, а модернізація Конституції. По-друге, йдеться про формування ефективної політичної системи, як б продукувала не глухі кути та суперечності, а працювала б над створенням дієвої структури парламенту та інших державних інституцій», - сказав він.

О.Фісун переконаний, що нова політична система обов`язково працюватиме на об`єднання країни, незважаючи на те, що у різних її частинах існують різні погляди та позиції, а також сприятиме створенню «дієвого політичного механізму прийняття рішень у державі».