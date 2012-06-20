Янукович подякував трьом своїм попередникам

17:04, 20 червня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович сподівається, що після парламентських виборів до роботи Конституційної асамблеї долучаться представники опозиції.

Віктор Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на першому засіданні Конституційної асамблеї.

«Переконаний, що після виборів до нас приєднаються нові політичні сили – опозиція, які також приймуть участь у формуванні Основного Закону», - сказав В.Януковия.

Принагідно він подякував першому Президенту України Леоніду Кравчуку, який погодився очолити асамблею, а також екс-президентам Леоніду Кучмі та Віктору Ющенку за участь у роботі цього органу.

«Переконаний, що та мудрість, яка буде існувати в цій залі, вона створить всі умови для підготовки такого документу, про який ми і мріяли», - сказав В.Янукович.

Він також привітав той факт, що в роботі комісії беруть участь голова Верховної Ради Володимир Литвин та лідери фракцій і комітетів парламенту, що, на переконання В.Януковича, сприятиме успішному проходженню нової Конституції через парламент.

Звертаючись до всіх політичних сил та посадовців, він закликав не політизувати роботу асамблеї, а виробити документ, який відповідатиме найвищим демократичним стандартам.

«Я ще раз звертаюсь до всіх політичних сил: відкинути політиканство, піднятися над вузькопартійними інтересами та не керуватися лише парламентськими виборами», - сказав В.Янукович і додав, що «розвиток країни має бути найвищим пріоритетом для всіх політиків».

В.Янукович повідомив, що звернувся до європейських інституцій із запрошенням долучитись до роботи Конституційної асамблеї, надіславши своїх фахівців.

 

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