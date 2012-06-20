Янукович подякував трьом своїм попередникам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на першому засіданні Конституційної асамблеї.

«Переконаний, що після виборів до нас приєднаються нові політичні сили – опозиція, які також приймуть участь у формуванні Основного Закону», - сказав В.Януковия.

Принагідно він подякував першому Президенту України Леоніду Кравчуку, який погодився очолити асамблею, а також екс-президентам Леоніду Кучмі та Віктору Ющенку за участь у роботі цього органу.

«Переконаний, що та мудрість, яка буде існувати в цій залі, вона створить всі умови для підготовки такого документу, про який ми і мріяли», - сказав В.Янукович.

Він також привітав той факт, що в роботі комісії беруть участь голова Верховної Ради Володимир Литвин та лідери фракцій і комітетів парламенту, що, на переконання В.Януковича, сприятиме успішному проходженню нової Конституції через парламент.

Звертаючись до всіх політичних сил та посадовців, він закликав не політизувати роботу асамблеї, а виробити документ, який відповідатиме найвищим демократичним стандартам.

«Я ще раз звертаюсь до всіх політичних сил: відкинути політиканство, піднятися над вузькопартійними інтересами та не керуватися лише парламентськими виборами», - сказав В.Янукович і додав, що «розвиток країни має бути найвищим пріоритетом для всіх політиків».

В.Янукович повідомив, що звернувся до європейських інституцій із запрошенням долучитись до роботи Конституційної асамблеї, надіславши своїх фахівців.