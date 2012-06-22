Попов доручив доопрацювати проект Генплану столиці

Громадське обговорення проекту нового Генерального плану столиці проведуть лише після доопрацювання документу інститутом Генплану. Як повідомляє сайт КМДА , про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Зокрема, очільник КМДА доручив Інституту Генерального плану у термін до 1 грудня 2012 року доопрацювати проект Генерального плану з урахуванням проектних рішень, що виносяться на референдум.

Профільні служби також отримали завдання розробити план проведення громадського обговорення проекту Генплану в районах міста після коригування проекту Генплану з урахуванням позиції сотень тисяч киян, які були зібрані в процесі підготовки до Першого київського референдуму.

«Ми маємо відкоригувати проект Генплану, який буде подано на суд територіальної громади Києва. Він має бути максимально наближеним до специфіки історично сформованих мікрорайонів столиці і відповідати пріоритетним потребам їх мешканців і всіх киян. Крім того, він повинен бути конкретним та зрозумілим не тільки фахівцям, а й тим, хто не знається на архітектурі чи містобудуванні. Адже ми обговорюємо майбутнє столиці, де живемо ми, живуть і житимуть наші діти. Яким має бути це майбутнє – вирішувати нам, киянам. А фахівці мають лише належним чином оформити наші рішення та контролювати їх виконання», – сказав Олександр Попов.

Він розповів, що наразі ініціативною групою зібрано понад 330 тисяч підписів киян, які виказали бажання провести Перший київський референдум. Серед питань, які планується винести на міський плебісцит, є й такі, що стосуються проектних рішень нового Генерального плану. Зокрема, мова йде про обмеження будівництва в історичній частині Києва, про максимальну висотність новобудов і реконструйованих будівель у центрі, а також про обов’язковість дотримання вимог ЮНЕСКО щодо охоронних зон Софії, Печерської Лаври і Дніпровських схилів, розвитку парків, пріоритетів транспортної інфраструктури тощо.