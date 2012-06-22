Попов доручив доопрацювати проект Генплану столиці

17:50, 22 червня 2012
Політика
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Голова КМДА Олександр Попов доручив доопрацювати проект Генплану столиці з урахуванням пропозицій киян, зібраних у процесі підготовки до київського референдуму.

Олександр Попов
Громадське обговорення проекту нового Генерального плану столиці проведуть лише після доопрацювання документу інститутом Генплану. Як повідомляє сайт КМДА, про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Зокрема, очільник КМДА доручив Інституту Генерального плану у термін до 1 грудня 2012 року доопрацювати проект Генерального плану з урахуванням проектних рішень, що виносяться на референдум.

Профільні служби також отримали завдання розробити план проведення громадського обговорення проекту Генплану в районах міста після коригування проекту Генплану з урахуванням позиції сотень тисяч киян, які були зібрані в процесі підготовки до Першого київського референдуму.

«Ми маємо відкоригувати проект Генплану, який буде подано на суд територіальної громади Києва. Він має бути максимально наближеним до специфіки історично сформованих мікрорайонів столиці і відповідати пріоритетним потребам їх мешканців і всіх киян. Крім того, він повинен бути конкретним та зрозумілим не тільки фахівцям, а й тим, хто не знається на архітектурі чи містобудуванні. Адже ми обговорюємо майбутнє столиці, де живемо ми, живуть і житимуть наші діти. Яким має бути це майбутнє – вирішувати нам, киянам. А фахівці мають лише належним чином оформити наші рішення та контролювати їх виконання», – сказав Олександр Попов.

Він розповів, що наразі ініціативною групою зібрано понад 330 тисяч підписів киян, які виказали бажання провести Перший київський референдум. Серед питань, які планується винести на міський плебісцит, є й такі, що стосуються проектних рішень нового Генерального плану. Зокрема, мова йде про обмеження будівництва в історичній частині Києва, про максимальну висотність новобудов і реконструйованих будівель у центрі, а також про обов’язковість дотримання вимог ЮНЕСКО щодо охоронних зон Софії, Печерської Лаври і Дніпровських схилів, розвитку парків, пріоритетів транспортної інфраструктури тощо.

 

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