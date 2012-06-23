Ісландія достроково повернула гроші МВФ
06:01, 23 червня 2012Політика
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Ісландія достроково повернула МВФ 483,7 млн. дол., зазначається в офіційному повідомленні фонду.
У документі наголошується,щозгідно з попереднім планом, Ісландіямалаповернути коштив2013-2014рр.
Усередини березня 2012р. ІсландіявжеповернулаМВФ900 млн. дол.Післядостроковихвиплатсумазаборгованостістановить987,3 млн. дол. Спочаткускандинавськакраїнабула виннаміжнароднимкредиторамзМВФ2,1 млрд дол.
Ісландіясерйознопостраждала підчас світової фінансовоїкризи 2008р.,нагадуєРосБізнесКонсалтинг.Однак післяколапсукомерційнихбанківекономікакраїни почалавідновлюватисяшвидкимитемпами.
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