Рада назбирала на останній тиждень 120 питань для розгляду

04:52, 24 червня 2012
Політика
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На останньому пленарному тижні нинішньої сесії Верховна Рада планує розглянути більше 120 питань переважно економічного характеру.

Литвин каже, в основному - економіка

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Серед цих питань він назвав законодавчі акти щодо гарантування безпеки і якості ліків та зміни до державного бюджету у частині збільшення соціальних видатків.

За його словами, близько 30 законопроектів розглядатимуться у режимі другого читання.

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