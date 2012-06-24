Рада назбирала на останній тиждень 120 питань для розгляду

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Серед цих питань він назвав законодавчі акти щодо гарантування безпеки і якості ліків та зміни до державного бюджету у частині збільшення соціальних видатків.

За його словами, близько 30 законопроектів розглядатимуться у режимі другого читання.