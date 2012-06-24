Рада назбирала на останній тиждень 120 питань для розгляду
04:52, 24 червня 2012Політика
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На останньому пленарному тижні нинішньої сесії Верховна Рада планує розглянути більше 120 питань переважно економічного характеру.
Литвин каже, в основному - економіка
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Серед цих питань він назвав законодавчі акти щодо гарантування безпеки і якості ліків та зміни до державного бюджету у частині збільшення соціальних видатків.
За його словами, близько 30 законопроектів розглядатимуться у режимі другого читання.
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