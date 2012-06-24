Глава клініки «Шаріте» проти участі Тимошенко в судовому процесі

Про це повідомляє "Німецька хвиля", відзначаючи, що К.Айнхойпль 23 червня зустрівся з лідером партії "Батьківщина" і лікарями "Укрзалізниці", де Ю.Тимошенко проходить лікування.

Голова «Шаріте» висловився проти участі Ю.Тимошенко в судовому засіданні, наміченому на понеділок, 25 червня. За його словами, екс-прем'єра не слід відправляти до суду найближчим часом, оскільки це зведе нанівець усі зусилля лікарів за останні тижні, повідомляє агентство dpa. Як відзначив керівник берлінської клініки, через декілька тижнів стан здоров'я пацієнтки може стабілізуватися. Тоді й можна було б продовжити процес.

Разом з К.Айнхойплем приїхала завідувач відділенням «Шаріте» Анетт Райсхауер, яка буде лікуючим лікарем Ю.Тимошенко. Вона вже була в Харкові з 21 по 28 травня. Як довго вона пробуде в Україні цього разу, поки що невідомо.