Міністр: заява Януковича щодо причетності Тимошенко до вбивства - політична

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає заяву Президента України Віктора Януковича щодо причетності екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня суто політичною, і не бачить підстав для позовів з боку опозиції. Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі».

«Наша система цінностей відповідає європейській системі цінностей. І ми виходимо з того, що тут у нас суперечностей нема. Але якщо ви, як я, будете спостерігати за тим, що політики заявляють, оскільки політичні заяви вони є саме політичними, в країнах провідних Європейського союзу і в США, де я провів багато років, ви тоді відчуєте, що в нашому випадку ми аж ніяк не відходимо від того, що прийнято на політичному рівні висловлювати з точки зору політичних наслідків, політичних моментів якихось, які одночасно можуть розглядатись і в суді», - заявив Грищенко.

«Дипломати готові до всього і завжди, принаймні професійні дипломати. Справа в тому, що немає змісту такого роду позовів. Тому що на сьогоднішній день, в першу чергу є різні заяви з різних сторін, щодо різних політичних діячів у нашій країні. Саме тому ця країна і є демократичною і вільною. Є багато заяв, критики, і на адресу президента, і прем’єра, будь-якого міністра – ніхто не біжить до Європейського суду чи будь-якого іншого саме тому, що це є політична дискусія де достатньо жорстко політичні опоненти висловлюють свої оцінки в тому числі щодо справ, що можуть підпадати під Кримінальний кодекс», - зазначив міністр.