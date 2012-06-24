Захист не виключає, що Тимошенко завтра можуть доставити до суду

Адвокат екс-прем'єра України Сергій Власенко не виключає, що Юлію Тимошенко можуть завтра примусово доставити до суду, де повинні відбутися слухання у справі ЄЕСУ, попри те, що німецькі лікарі проти її участі в засіданні.

"Учора Карл Макс Айнхойпль дав інтерв'ю німецьким ЗМІ, в якому сказав, що німецькі лікарі вважають неможливою участь Юлії Володимирівни в суді з медичних міркувань. Вони вважають, що участю в судовому засіданні повністю знівелюють всі позитиви від того лікування, яке відбувається", - повідомив С.Власенко сьогодні РІА «Новости».

На запитання про те, чи можуть Ю.Тимошенко доставити до суду примусово, попри рекомендації німецьких лікарів, С.Власенко відповів: "Після того, що у нас уже одного разу Юлію Володимирівну побили, після того, як у нас уже відбувалося слухання справи в камері Лук’янівського СІЗО, я, на жаль, у справі Тимошенко нічого не виключаю".

На думку захисту екс-прем'єра, участь Ю.Тимошенко у засіданні суду можливе лише після її одужання.

"Ми як захист вважаємо, що якщо людина перебуває на стаціонарному лікуванні, це вже само по собі є підтвердженням того, що людина хворіє. Тому, якщо хтось вважає, що Юлія Володимирівна не хвора, то, її потрібно виписати з лікарні і після цього запрошувати до суду, а людину, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, запрошувати до суду - це середньовіччя", - сказав він.

Як повідомлялося, керівництво Качанівської колонії в Харкові, в якій відбуває покарання екс-прем'єр, на початку поточного тижня одержало повістку до суду на 25 червня на ім'я Ю.Тимошенко. Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало створити комфортні умови для перебування Ю.Тимошенко в приміщенні суду у зв'язку зі станом її здоров'я.

За даними пенітенціарної служби, Ю.Тимошенко з викликом ознайомили у п'ятницю, 22 червня. Ю.Тимошенко не надала відповіді про те, чи збирається вона їхати до суду, мотивуючи це тим, що чекає відповідних рекомендацій з цього приводу від німецьких лікарів.

Голова правління німецької клініки "Шарите" Карл Макс Айнгойпль 23 червня відвідав Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" в Харкові і провів у палаті її медичний огляд.