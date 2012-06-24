Власенко вважає, що рішення Європейського суду звільнить Тимошенко

Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

Зокрема, на питання, чи вважає він, що рішення Європейського суду дозволить Ю.Тимошенко вийти на волю, С.Власенко відповів ствердно і зазначив, що в певних випадках такі рішення Європейського суду не вимагають додаткової імплементації в Україні.

Він відзначив, що за існуючої практики засідання буде коротким – 30 хвилин матиме сторона заявника і 30 хвилин - представник держави. "Єдине, що можу відзначити, що в листі, одержаному нами з Європейського суду, зазначено, що за півгодини до засідання президент палати чекає представників двох сторін для узгодження процедурних моментів розгляду справи. Тому, можливо, буде встановлено інший регламент", - сказав він.

Щодо термінів виголошення рішення суду С.Власенко сказав, що єдиної практики не існує. Рішення може бути оголошено як упродовж тижня, так і через півроку. "Ми проситимемо суд оголосити рішення у нашій справі максимально швидко, тому що права Ю.Тимошенко в Україні постійно порушуються", - зазначив він.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини розгляне справу Ю.Тимошенко 28 серпня. Звернення Ю.Тимошенко до суду стосується порушення базових статей Європейської конвенції з прав людини.