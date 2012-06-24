Скрипка каже, що від самого початку хотів співпрацювати з владою

Олег Скрипка пояснив, що давно хотів співпрацювати з владою.

Про це він сказав на прес-конференції з нагоди відкриття щорічного етнічного фестивалю "Країна мрій", організатором якого він є, повідомляє Українська правда.

"Життя набагато складніше, і моє прагнення з самого початку було співпрацювати з владою. Тому що ми не можемо воювати до самого кінця, і ця війна ні до чого не приведе", - заявив музикант.

"Треба співпрацювати, треба об’єднуватися, і "Країна мрій" – це є велике об'єднання великої кількості людей і великої кількості ресурсів", - зазначив Скрипка.

За словами музиканта, до організації фестивалю були залучені ресурси міста Києва.

"Наше місто нам зробило виставку квітів, воно зробило нам дозволи. Нам набагато дешевше сталося, нам не треба платити за різні дозволи і нам не треба було шість місяців ходити по кабінетах. Це було дуже швидко, і ми могли просто творчо займатися організацією фестивалю", - каже фронтмен гурту ВВ.

Як відомо, під час Помаранчевої революції Скрипка виступав на Майдані. Однак пізніше заявляв про своє розчарування в діях нової влади. Пізніше він назвав президента Віктора Януковича кращим менеджером, ніж екс-президент Віктор Ющенко, зазначає видання.