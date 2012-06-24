До Тимошенко прийшли сказати, що вона не сама

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко пікетують центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» у Харкові, де вона проходить курс реабілітації

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб зібралися перед прохідною лікарні. Люди, здебільшого одягнені у футболки з написами «Звільніть Юлю!», тримають національні прапори з символікою БЮТ, плакати із зображенням Ю.Тимошенко.

За словами керівника харківської міської організації політичної партії ВО «Батьківщина» Миколи Пахніна, у пікеті перед лікарнею беруть участь активісти з Львівської, Житомирської, Київської, Сумської, Луганської, Кіровоградської та Харківської областей.

М.Пахнін зазначив, що пікетувальники очікують прибуття делегатів Європейського парламенту Олександра Кваснєвського і Пета Кокса.

«Ми вчергове хочемо наголосити, що Юлія Володимирівна тут не сама. Тут присутні представники з 5-6 регіонів України», - підкреслив він.

М.Пахнін наголосив, що учасники пікету вимагають звільнення усіх політичних в’язнів в Україні.